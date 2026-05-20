Dünya
AA 20.05.2026 21:12

BM, İsrail'in UNRWA arazisine el koymasını "en güçlü şekilde" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezinin yerine askeri ve güvenlik tesisleri kurulmasını öngören planı onaylamasını "en güçlü şekilde" kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi, bu konuda yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İsrail makamlarının ocak ayında ele geçirdikleri Doğu Kudüs'teki UNRWA Şeyh Cerrah yerleşkesinde askeri tesisler kurma kararını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

BM'nin ayrılmaz bir parçası olan UNRWA'ya karşı alınan bu emsalsiz ve tırmanışa yol açan önlemlerin, BM yerleşkesinin dokunulmazlığının ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Genel Sekreterin, İsrail makamlarının, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına ilişkin yükümlülüklerini ihlal eden adımlar atmaya devam etmesinden derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının da teyit ettiği gibi, bu tür eylemler hukuka aykırıdır. İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir yerinde egemenlik yetkisini kullanma hakkına sahip değildir ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığına mümkün olan en kısa sürede son vermekle yükümlüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girerken, BM çalışanları işgal altındaki Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail askerleri, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezini 20 Ocak 2026'da yıkmaya başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından hazırlanan planla, yaklaşık 36 dönümlük BM arazisinin ihale açılmaksızın Savunma Bakanlığına tahsis edildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler İsrail Kudüs
