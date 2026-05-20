Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 20:09

Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5 düştü

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 5,5 geriledi.

Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5 düştü

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak, yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtmişti.

Savaşı çok kısa sürede sona erdireceklerini ifade eden Trump, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirmişti.

JD Vance, Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydetmişti. 

ETİKETLER
Petrol ABD İran
Sıradaki Haber
Trump: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Trump: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı?
19:39
Eski Futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı: 12,5 yıl hapis istemi
19:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tokat'ta meydana gelen sele ilişkin açıklama
20:14
Haydut İsrail'e Avrupa'dan tepki: İsrailli diplomatlardan izahat istendi
19:26
Dev taş küplerin sırrı çözüldü: İçinden toplu mezar çıktı
19:09
Burhanettin Duran: İsrailli bakanın, aktivistlere yönelik barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ