Haydut İsrail'e Avrupa'dan tepki: İsrailli diplomatlardan izahat istendi

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulma biçimi ve uğradıkları kötü muameleye ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, Avrupa genelinde büyük bir diplomatik kriz başlattı.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, aktivistlere yönelik muamelenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak İsrail Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medyada yayılan görüntülere çok sert tepki gösterdi. İsrail'in aktivistleri uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu belirten Başbakan Meloni, aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu insanlara yönelik bu onur kırıcı muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İtalya'nın da izahat ve resmi özür talebiyle İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağıracağını duyuran Meloni, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

İspanya hükümeti ise aktivistlere yönelik tutumu "canavarca" olarak nitelendirerek İsrail’den resmi bir özür talep etti ve bu doğrultuda İsrail Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da tepki gösteren liderler arasına katılarak, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filoya katılanlarla alay ettiği videonun kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti. Bakan Cooper, bu durumun insan onuru ve saygı standartlarının en temel ilkelerini ihlal ettiğini vurgulayarak İsrail makamlarından resmi açıklama talep ettiklerini duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, insanların elleri bağlı şekilde yüzüstü yere yatırılmasının ve bir hükümet bakanı tarafından bu aşağılayıcı anların sosyal medyada paylaşılmasının en temel insan onuru standartlarını ihlal ettiğini belirtti. Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşlarının da bulunduğunu hatırlatan Prevot, tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki kendi meslektaşları tarafından bile tepki çeken bu eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Fransa’nın öfkesini dile getirmek amacıyla İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'yı bakanlığa çağırdığını açıklayan Barrot, vatandaşlarının güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar" ifadelerini kullandı. Fransız diplomatik misyonlarının, filodaki vatandaşlarının konsolosluk haklarına erişimini sağlamak için bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik davranışlarını kınadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in talimatıyla İsrail'e resmi bir protesto notası verildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına tam saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, İsrail makamlarının tüm prosedürleri hızla tamamlaması ve gözaltındaki Yunan vatandaşlarını derhal serbest bırakması talep edildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise şu anda 3 Avusturya vatandaşının İsrail'de gözaltında olduğunu belirterek aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videolarını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve İsrail'of Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini net bir şekilde ilettiklerini bildirdi.