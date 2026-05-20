Gündem
TRT Haber 20.05.2026 18:55

Burhanettin Duran: İsrailli bakanın, aktivistlere yönelik barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik saldırgan tutumunu şiddetle kınadı. Duran, "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine ve filo katılımcılarına yönelik saldırgan tutuma sert tepki gösterdi.

Duran paylaşımında, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahalelerin, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir."

