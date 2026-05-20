Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 22:14

Haydut İsrail, Sumud Filosu aktivisti Abdülmecid Bağçivan'ı yaraladı

Haydut İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerden Abdülmecid Bağçivan, İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu bacağından yaralandı. Aşdod’ta tedavi merkezine götürülse de İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti.

Haydut İsrail, Sumud Filosu aktivisti Abdülmecid Bağçivan'ı yaraladı

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, filodaki "Barbaros" teknesine 18 Mayıs'ta düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, teknedeki aktivistlerden Mecid Bağçivan'ın hukuk dışı müdahale sırasında "İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu" bacağından yaralandığı kaydedildi.

Bağçivan'ın, İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Aşdod'da tedavi merkezine götürülse de İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti." ifadesi kullanıldı.

Haydut İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda çok iyi bir ilişki var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:43
Samsun'da taşkın riskine karşı baraj kapakları açıldı
23:16
Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda savunma sanayisi sergisini gezdi
23:11
Malatya'daki depremde öğretmenler engelli öğrencileri için seferber oldu
22:51
Kanada, İsrail Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağıracak
23:23
Brüksel'de 'Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO' paneli düzenlendi
22:29
İran basını: Tahran ABD’nin yeni teklifini inceledi ancak henüz yanıt vermedi
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
FOTO FOKUS
Samsun'da taşkın riskine karşı baraj kapakları açıldı
Samsun'da taşkın riskine karşı baraj kapakları açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ