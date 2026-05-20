UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa

3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.

Aston Villa 43 yıllık aranın ardından Avrupa'da kupa sevinci yaşadı

Tüpraş Stadı'nda Tielemans, Buendia ve Rogers'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, Avrupa arenasındaki ilk kupa zaferini 1982 yılında yaşadı.

Hollanda'da oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Aston Villa, bir sonraki sezon da UEFA Süper Kupası'nda Barcelona'yı geçerek kupanın sahibi oldu.

İstanbul'dan Kupa 2'yle dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa kupası sayısını 3'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, kupasını aldı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon olan İngiliz takımı Aston Villa düzenlenen törenle kupasını aldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan finalin ardından sahaya kurulan platforma kupayı Beşiktaş'ın ve milli takımın eski futbolcusu İlhan Mansız getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le birlikte iki takım oyuncularını da tokalaşarak tebrik etti.

Futbolculara madalyalarını takan Ceferin, kupayı Aston Villa kaptanı McGinn'e verdi.

Konfetiler eşliğinde kupayı kaldıran İngiliz ekibi, Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde tribünleri dolaşarak, şampiyonluk sevincini yaşadı.