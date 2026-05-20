Brüksel'de 'Dönüşen Güvenlik Ortamında Türkiye ve NATO' paneli düzenlendi

İletişim Başkanlığı,Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Avrupa’daki çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Madrid, Paris, Londra, Varşova ve Roma’nın ardından Belçika’nın başkenti Brüksel'de, üst düzey katılımla bir program organize edildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelindi. Düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının dünya konjonktürünün NATO’ya etkisi ve Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi ile ilgili Türkiye’nin beklentilerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Program, önemli isimlerin katılımı ile gerçekleştirilen panelle devam etti. Panelin açılış konuşmasını NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska yaptı. Moderatörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Dr. Murat Aslan’ın üstlendiği panelde; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Harekâtlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Burcu San ve Belçika Hava Kuvvetleri Strateji Direktörü Tümgeneral Harold Van Pee konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panele, içlerinde Brüksel’de görev yapan askeri ve diplomatik erkan, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşu temsilcilerinin de olduğu 150 kişi katılım sağladı.

Panelde, uluslararası arenada yaşanan değişim sürecinde Türkiye ve NATO’nun nasıl konumlanacağı, Türkiye’nin bu süreçte NATO’ya sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Ayrıca katılımcılar, Temmuz 2026’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nden beklenen çıktılar, NATO’nun geleceğinin nasıl şekilleneceği ve Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde üstlenebileceği roller hakkındaki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.