AA 20.05.2026 23:01

Malatya'daki depremde öğretmenler engelli öğrencileri için seferber oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem esnasında, öğretmenler, engelli öğrencilerini dışarı taşımak için seferber oldu. O anlar okulların güvenlik kameralarına yansıdı.

Battalgazi ilçesinde meydana gelen depreme Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda yakalanan öğretmen ve öğrenciler can havliyle dışarı koştu.

Bu sırada Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmen Gökhan Aydoğdu ise merdivenlerden inme güçlüğü çeken engelli öğrencileri dışarı taşıdı.

Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda ise öğretmenlerden Yunus Güngörü, deprem esnasında görme engelli öğrencilere rehberlik ederek dışarı çıkmalarını sağladı.

Öğretmenlerin öğrencilere yardım etme anları, okulların güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Yavuz, paylaşımında, "Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmenlerimizin deprem sırasındaki gayreti 'Öğretmen işte budur.' dedirtti bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğretmenlerimize." ifadesini kullandı.

