Roma'da 'Ankara Nato Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı' paneli düzenlendi

İletişim Başkanlığı, 7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, bazı NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriyor.

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde icra edilen bu programlar serisinin ilki 3-4 Mart'ta Madrid’de, ikincisi 11 Mart'ta Paris’te, üçüncüsü 18-19 Mart'ta Londra’da, dördüncüsü 11 Mayıs'ta Varşova’da ve beşincisi ise14 Mayıs'ta Vaşington’da düzenlendi. Program serisinin altıncı ayağı ise bugün I.A.I iş birliği ile Roma’da gerçekleştirildi.

"Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı" başlıklı panel programının moderatörlüğünü I.A.I Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika Programı Başkanı Dr. Maria Luisa FANTAPPIÈ ve I.A.I Savunma, Güvenlik ve Uzay Programı Başkanı Dr. Alessandro MARRONE’nin üstlendiği programda, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Panele Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülger, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi İlqar Muxtarov ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelde Ankara Zirvesi öncesi uluslararası sistemin geçirdiği değişim ve karşılaşılan zorluklar, NATO'nun Ukrayna Savaşı sürecinde benimsediği tutum ile güney kanadındaki mevcut durumu, NATO’nun geleceği, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE), Filistin ve İran’da son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.