Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen TAYFUN füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok-2, ordunun kullanımına sunuldu.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, TAYFUN Blok-2’nin uzun menzilde Türkiye'nin gücü ve güvencesi olduğu vurgulandı. Sistemin tamamen yerli mühendislik ve teknolojiyle üretildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizin caydırıcı gücünü daha da artıran bu gelişme, kahraman ordumuza ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

"Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu gücü olacak"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TAYFUN Blok-2’nin TSK’nın vurucu gücüne sağlayacağı katkının altını çizdi.

İkinci, yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen sistemin teslimatına ilişkin şunları kaydetti;

Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu gücü olacak TAYFUN Blok-2 teslim edildi. Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz TAYFUN Blok-2, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranını pekiştiren bu teslimatla birlikte, TSK’nın stratejik hedeflere karşı uzun menzilli vuruş kapasitesi daha da ileri bir seviyeye taşındı.