Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.05.2026 14:55

Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uzun menzilli füze sistemi TAYFUN’un Blok-2 versiyonunun teslimatı gerçekleştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil edildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen TAYFUN füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok-2, ordunun kullanımına sunuldu.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, TAYFUN Blok-2’nin uzun menzilde Türkiye'nin gücü ve güvencesi olduğu vurgulandı. Sistemin tamamen yerli mühendislik ve teknolojiyle üretildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizin caydırıcı gücünü daha da artıran bu gelişme, kahraman ordumuza ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

"Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu gücü olacak"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, TAYFUN Blok-2’nin TSK’nın vurucu gücüne sağlayacağı katkının altını çizdi.

İkinci, yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen sistemin teslimatına ilişkin şunları kaydetti;

Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu gücü olacak TAYFUN Blok-2 teslim edildi. Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz TAYFUN Blok-2, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranını pekiştiren bu teslimatla birlikte, TSK’nın stratejik hedeflere karşı uzun menzilli vuruş kapasitesi daha da ileri bir seviyeye taşındı.

ETİKETLER
ROKETSAN Savunma Sanayii Tayfun
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti
15:57
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti
15:50
Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı
15:48
580 plaj "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı
15:46
Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın öldü
15:54
AB: Ebola enfeksiyon riski Birlik için çok düşük
Tarihi Halep Çarşısı eski canlılığına kavuşuyor
Tarihi Halep Çarşısı eski canlılığına kavuşuyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ