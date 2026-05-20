Dünya
AA 20.05.2026 14:46

ABD'de yapılan anket, Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu gösterdi

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın genel onay oranının yüzde 37 olduğunu ve katılımcıların üçte birinin ekonomi konusunda olumlu düşündüğünü gösterdi.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 14-18 Mayıs tarihlerinde 1117 yetişkine Trump yönetimine ilişkin görüşleri soruldu.

Buna göre, Trump'ın genel onay oranı yüzde 37 olarak ifade edilirken, bu oran nisandaki ankete kıyasla artış göstermiş oldu.

Anket sonuçları, neredeyse tüm Demokratların Trump'ın başkanlık performansını onaylamadığını ortaya koyarken, bağımsızlardan ise 10 kişiden 7'sinin bu görüşü paylaştığını gösterdi.

Ekonomi konusunda ise halkın üçte biri olumlu görüş belirtirken, Cumhuriyetçilerde ise 10 kişiden 6'sının olumlu düşündüğü belirtildi.

Öte yandan ankette, Cumhuriyetçilerin ekonomiye ilişkin olumlu görüşlerinde, İran'a saldırıların başlamasından önce yapılan ankete kıyasla düşüş görüldüğüne işaret edildi.

Anket ayrıca, halkın yaklaşık yüzde 45'inin yönetiminin göçmenlik konusunu ele alış şeklini onayladığını da ortaya koydu.

AP/NORC tarafından nisanda yapılan ankette ise Trump'ın genel onay oranı yüzde 33 olarak ifade edilmişti.

ABD Donald Trump
