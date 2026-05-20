Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 14:20

Trump'ın Küba halkına "yeni bir ilişki" teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba halkına yönelik yayımladığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke için "yeni bir ilişki teklif ettiğini" bildirdi.

Trump'ın Küba halkına "yeni bir ilişki" teklifi

Axios platformunun haberine göre Dışişleri Bakanı Rubio, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.

Küba halkının bağımsızlık gününü kutlayan Rubio, ülke içindeki "akıl almaz zorluklardan" Havana yönetiminin sorumlu olduğunu savunarak, "Yeni bir Küba'nın" mümkün olduğunu ileri sürdü.

Rubio, "Elektriğinizin, yakıtınızın veya yiyeceğinizin olmamasının gerçek nedeni, ülkenizi kontrol edenlerin milyarlarca doları yağmalamış olması, ancak bunun hiçbirinin halka yardım etmek için kullanılmamış olması." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Havana arasında "yeni bir ilişki teklif ettiğini" dile getiren Rubio, "Ancak bu ilişki doğrudan sizinle, Küba halkıyla olmalı. GAESA (Küba'daki bir holding) ile değil." dedi.

Trump yönetiminin (Küba'da) halka "100 milyon dolarlık yiyecek ve ilaç" teklif ettiğini aktaran Rubio, bunun "güvenilir hayır kurumlarınca" dağıtılması gerektiğini belirtti.

Ülkede "halkın, hükümet yetkililerine oy verebildiği ve başarısız bir sistemden şikayet ederken hapse girme veya ülkeden ayrılmaya zorlanma korkusu duyulmadığı yeni bir Küba'nın" mümkün olabileceğini savunan Rubio, şunları kaydetti:

"Bu imkansız değil. Bunların hepsi Bahamalar'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Jamaika'da ve hatta sadece 90 mil (yaklaşık 144 kilometre) ötede, Florida'da mevcut. Neden bunlar Küba'da sizin için de mümkün olmasın?"

GAESA

ABD yerel medyasında yer alan haberlerde, "Küba ordusuna ait askeri holding" olarak nitelendirilen GAESA'nın, tahmini 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu ve oteller, enerji ve inşaat şirketleri, bankalar, mağazalar işlettiği belirtildi.

ETİKETLER
Donald Trump Küba ABD
Sıradaki Haber
AB’den Ukrayna’ya 3,2 milyar euroluk destek hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Hac yolculuğunda sona gelindi: Son kafile yarın yola çıkıyor
14:27
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
14:27
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görülen şüpheli İHA paniğe neden oldu
14:16
Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi
14:06
AB’den Ukrayna’ya 3,2 milyar euroluk destek hazırlığı
14:01
Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ