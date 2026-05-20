Dünya
AA 20.05.2026 14:01

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Duveyr beldesindeki El-Bereke Mahallesi'ni hedef aldı.

Çok sayıda evin tamamen yerle bir olduğu saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Tebnin beldesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

