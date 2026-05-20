Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 13:51

İran: ABD'nin 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddiası "berbat bir yalan"

İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın 28 Şubat'ta ülkenin güneydoğusunda Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddiasını "temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalan" olarak nitelendirdi.

İran: ABD'nin 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddiası "berbat bir yalan"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Cooper'ın, ABD Kongresi oturumunda okulun bir füze üssünde bulunduğuna dair iddiasını reddetti.

Bekayi, "CENTCOM tarafından hedef alınan Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nun bir füze fırlatma tesisi içinde bulunduğu iddiası, temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Cooper'ın iddiasını, "170'ten fazla çocuğun ve öğretmenlerinin katliamını örtbas etmek için utanmazca bir çarpıtma" olarak nitelendiren Bekayi, "Okul saatleri sırasında bir eğitim kurumunu hedef almak, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini oluşturur ve açık bir savaş suçudur. Bölgenin sivil niteliği, teknik çarpıtmalarla gizlenemez. Bu felaket saldırıyı emreden ve icra eden askeri komutanlar ve ABD yetkilileri, uluslararası hukuk kapsamında tam sorumlulukla yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Cooper, dün Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" iddia etmişti.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
İsrail basını: Trump ile Netanyahu "uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Hac yolculuğunda sona gelindi: Son kafile yarın yola çıkıyor
14:27
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
14:21
Trump'ın Küba halkına "yeni bir ilişki" teklifi
14:27
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görülen şüpheli İHA paniğe neden oldu
14:16
Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi
14:06
AB’den Ukrayna’ya 3,2 milyar euroluk destek hazırlığı
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ