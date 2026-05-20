BM'den, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı

Shamdasani, AA muhabirinin "Hatırlayacağınız üzere, Küresel Sumud Filosu geçen hafta Türkiye'den yola çıkmıştı. İsrail, uluslararası sularda filoya bir kez daha müdahale etti. Bazı tekneler kayıp. İsrail medyasına göre aktivistler gözaltına alındı. İsrail'in uluslararası sulardaki bu yasa dışı müdahalesine tepkiniz nedir? Birçok farklı ülkeden gelen aktivistlerin akıbeti konusunda endişeli misiniz? Aktivistleri gözaltına alan ve ablukayı sürdüren İsrail'e mesajınız nedir?" sorularını yazılı yanıtladı.

Sözcü Shamdasani, "Uluslararası sularda, yabancı bayraklı gemilerde bulunan Gazze'ye doğru giden aktivistlerden yüzlercesinin İsrail güçleri tarafından alıkonulması ve İsrail donanması tarafından gözaltına alınması durumu bizi endişelendiriyor. Bu alıkonulmalar ve gözaltılar, hukuka aykırı görünüyor. İsrail, gözaltındaki filo aktivistlerinin haklarını garanti altına almalı ve keyfi olarak gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin barışçıl aktivistleri "terörizm destekçisi" olarak göstermesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Shamdasani, açık denizlerde aktivistlere yönelik baskı ve hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasının suç haline getirilmesinin de tasvip edilemeyeceğinin altını çizdi.

Shamdasani, "İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı ve Gazze'de acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardıma yönelik tüm gereksiz kısıtlamaları sona erdirmeli." ifadesine yer verdi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlanmıştı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.