8. Etnospor Kültür Festivali için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.

Festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürecek.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Festivalde çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlanırken ziyaretçiler, birçok geleneksel lezzeti de deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Kazancı: En büyük derdimiz kültürlerin yeni nesle aktarılması

Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, yaptığı açıklamada, festival için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hava şartlarından dolayı tedbirler alındığını anlatan Kazancı, "Sabah alana geldim, arkadaşlarımızla ufak bir toplantı yaptık. Hava şartlarını değerlendirdik. Birtakım tedbirler alıyoruz. En büyük tedbirlerimizden biri konserlerin yapılacağı ana sahnemizin önündeki kapalı alanın hacminin iki katına çıkarılması oldu. Yağış esnasında vatandaşlarımız etkilenmesin dedik. Geldiklerinde ana sahnemizde daimi olarak bir etkinlik olacağı için onlara güzel bir seyir imkanı sunacağız. Kurulumla alakalı her şeyimiz tamamlandı diyebiliriz. Sadece bir eksiğimiz kaldı, o da misafirlerimiz." diye konuştu.

Kazancı, asıl hedeflerinin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki en büyük derdimiz, başta bize ait olan kültürlerin yeni nesle aktarılması. Misafirlerimizden geri dönüş almaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz tabii ki oluyor. Biz eksiklerimizi her sene aradan çıkartarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sporlara, el sanatlarına ve evrensel tatlara yer veriyoruz. Birkaç tane değişik sporumuz olacak. Türkmenistan'ın Ahal Teke ekibi burada. Dün antrenmanlarını seyrettik. Antrenmanı izlerken bile ayrı bir keyif alıyorsunuz. Tüm çocukların, gençlerin, anne ve babaların bu gösterilere şahit olmasını istiyoruz. Evrensel tatlar devam edecek. Yurt dışı Türkler topluluklarının 'Bir Dünya Kahve' adı altında tüm kahve çekirdeklerimizden yapılmış kahvelerini misafirlerimiz tatma imkanı bulacak. İlçe ve il belediyelerimiz burada. Her ilin kendine ait yöresel tatlarını ve el sanatlarını burada görebilecekler. Esas hedefimiz çocuklar olduğu için mevcut mekanlarımızın sayılarını ve hacimlerini artırdık. Çocuklarımız daha güzel vakit geçirebilecek. Şahinbey Belediyesi aşure dağıtımı yapmak istedi, ona da 'Tamam' dedik. Buraya gelen misafirlerimiz dört gün boyunca her şeyden güzel bir şekilde faydalanabilecek. Yüz tane ülke gezmiş gibi olacaklar."