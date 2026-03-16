AA 16.03.2026 02:26

İşgalci İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi
[Fotoüraf: Reuters Arşiv]

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 40 dakika içinde 2 şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, dün öğleden sonra Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

