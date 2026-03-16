AA 16.03.2026 00:07

İran'dan Doha ve Dubai'deki bazı yerlere tahliye uyarısı

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti ile Katar'ın başkenti Doha'nın bazı bölgelerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, buralarda yaşayanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

İran'dan Doha ve Dubai'deki bazı yerlere tahliye uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan İran Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, BAE ve Katar'daki bazı bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu.

Dubai ve Doha kentlerinin belirli bölgelerine, ABD’nin subay ve personelinin saklandığı ileri sürülerek saldırı düzenlenebileceği bildirilen açıklamada, bu bölgelerde yaşayanlardan en kısa sürede bölgeyi terk etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, “İran Silahlı Kuvvetleri’nin uyarılarına rağmen yöneticileriniz Amerikalı teröristlere sığınak sağladı ve topraklarınızın İran'a saldırmak için kullanılmasına izin verdi.” ifadesine yer verildi.

Açıklama ile yayımlanan görselde ise Doha’nın Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid semtlerinde hedef olacak yerlerin işaretlendiği görüldü.

