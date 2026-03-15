AA 15.03.2026 23:01

Pezeşkiyan ve Macron görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pezeşkiyan ve Macron görüştü

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Pezeşkiyan ile Macron telefonda görüştü.

Haberde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İran Fransa Emmanuel Macron Mesud Pezeşkiyan
