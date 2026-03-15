İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 16'ncı gününde açıklama yaptı.

Sunucunun, İran'ın ateşkes isteyip istemediğini sorması üzerine, "Hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile istemedik. Kendimizi ne kadar sürerse sürsün savunmaya hazırız." diyen Arakçi, Trump'ın, bunun "sonunda zafer olmayan yasa dışı bir savaş" olduğunu anlayana kadar da İran'ı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Arakçi, "Biliyorsunuz, sadece Başkan Trump eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor." diye konuştu.

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Heghseth​​​​​​​'in İran'a saldırılarda "merhamete yer olmadığı" yönündeki ifadeleri hatırlatılan Arakçi, "Yani bu, Başkan Trump ve ABD'nin seçtiği bir savaştır ve biz öz savunmamızı sürdüreceğiz." diye ekledi.

Arakçi, ABD ile tekrar görüşme yapmak için hiçbir neden görmediklerini söyleyerek, son görüşmelerin devam ettiği bir süreçte ABD'nin saldırı başlattığına, bu konuda iyi bir deneyimlerinin olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten konuşuyorduk. Öyleyse neden bize saldırmaya karar verdiler? Öyleyse tekrar konuşmaya geri dönmenin ne faydası var?"

"440 kilogramlık nükleer malzeme enkaz altında"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ellerinde bulunan 440 kilogramlık "zenginleştirilmiş nükleer malzemenin" akıbetiyle ilgili soruya, "Nükleer tesislerimize saldırı oldu ve her şey enkaz altında. Elbette, kurtarma olasılığı var ancak bu bir kurumun gözetimi altında olacak." yanıtını verdi.

Arakçi, "Gelecekte herhangi bir zamanda ABD veya diğer muhataplarla müzakereye girmeye karar verirsek, masaya ne koyacağımıza karar verebiliriz. Şimdilik masada hiçbir şey yok." diye ekledi.

İran'ın komşu ülkelerdeki sivilleri hedef aldığı konusunun doğru olmadığını savunan Arakçi, "Hayır, bu doğru değil. Biz sadece Amerikan varlıklarını, tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyoruz." dedi.

Arakçi, isim vermeden, Hürmüz Boğazı'ndan gemileri için güvenli geçiş isteyen birçok ülkenin kendileriyle görüştüğü ve İran ordusunun, "farklı ülkelere ait bir grup geminin" boğazı geçmesine izin verdiği bilgisini paylaştı.

İran'da tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının güvende olup olmadığı sorulan Arakçi, "Eğer ABD ve İsrail hapishanelerimize saldırmazsa, sanırım güvendeler." cevabını verdi.

Arakçi, son olarak İran'da neden halkın internet erişimi olmadığı sorusu için ise "İnternet güvenlik nedenleriyle kapalı, çünkü saldırı altındayız, saldırganlık altındayız ve halkımızı korumak için her şeyi yapmak zorundayız. Her ülkede, savaş nedeniyle acil önlemler alınır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.