AA 15.03.2026 20:19

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY'nin askeri ittifaklarına eleştiri

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) askeri ittifaklarını eleştirerek, "Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tufan Erhürman, bölgede ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bir an önce bitmesini arzu ettiklerini belirterek, savaş bittikten sonra bölgede kalıcı barış ve istikrarın, Ada'daki kalıcı barış ve istikrar ile bağlantısının da herkes tarafından daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haksız yere görmezden gelindiğine ve iradesinin gayrimeşru şekilde yok sayıldığına işaret ederek, sorumlu olmadıkları hataların bedelini ödemek istemediklerinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

"Ve gerçek, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek, eşitliği reddedilerek, iradesi yok sayılarak kalıcı barış ve istikrara ulaşılamayacağı, bu Ada'nın güvenliğinin ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların sürdürülebilir refahının sağlanamayacağıdır."

GKRY'nin askeri ittifaklarını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir. Bu çabalar, Ada'nın ve yaşayanların güvenliğini riske etmektedir ve bu risk adanın iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ortaya çıkmış olmasına karşın, bizi de kapsama alanına almaktadır. Açıktır ki bu durum, ne adadaki statüye uygundur, ne de adildir."

