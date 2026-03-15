AA 15.03.2026 16:51

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 850'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24 artarak 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk, 66 kadın ve 32 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 58 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi.

​​​​​​​Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 9 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Sıradaki Haber
ABD'nin Hark Adası'na saldırısına rağmen adadan petrol yüklemesi devam ediyor
