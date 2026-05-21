Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2026 05:12

Hakkari'deki yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Hakkari'de "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Hakkari'deki yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkılarak "yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ" deşifre edildi.

Bu kapsamda ülke genelinde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi.

Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin "6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı" belirlendi.

Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda, 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
Bahis Hakkari
Sıradaki Haber
Hakkari’de 6 bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:21
Malatya'da depremden etkilenen 81 kişi taburcu edildi
05:02
Hakkari’de 6 bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi
04:58
Düzce’de huzurevinde yangın
05:57
Katil İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı
03:08
Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
02:58
AFAD Başkanı Pehlivan: Tokat'ta risklere karşı tüm tedbirler alındı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
FOTO FOKUS
EFES-2026 Tatbikatı'nın gece safhasında hedefler tam isabetle vuruldu
EFES-2026 Tatbikatı'nın gece safhasında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ