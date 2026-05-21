Hakkari'deki yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkılarak "yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ" deşifre edildi.

Bu kapsamda ülke genelinde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi.

Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin "6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı" belirlendi.

Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda, 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.