TRT Haber-İHA 21.05.2026 06:07

Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi

Sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Samandağ'da köprü çöktü

Sel nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi.

Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı. 

Hatay'da sağanak nedeniyle ev çöktü: 1 ölü
