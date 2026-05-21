Hatay'da sağanak sele dönüştü: Köprü çöktü, göçük meydana geldi

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.
Sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sel nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi.
Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.