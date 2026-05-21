Dünya
AA 21.05.2026 06:21

ABD'de "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişi öldü

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişi öldü

New Mexico yetkilileri, ilk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldığını belirtti.

Yetkililer, ekiplerin evdeki 4 kişinin "tanımlanamayan maddeye" maruziyeti sonucu baygın halde bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İlk yardım ekibinden 18 kişinin de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladığını belirten yetkililer, ekibin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.

