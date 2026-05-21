Katil İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı

İsrail güçlerine ait savaş uçağı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda ev tamamen yıkılırken çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı ve bölgede geniş çaplı hasar oluştu.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilen yaralılar arasında birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yer alan "Blok 1" bölgesine açtığı ateş sonucu 1 Filistinli ağır yaralandı.