İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli anne, baba ve iki çocuğu katlettiğini itiraf etti

İsrail polisi, Batı Şeria'nın Tamun köyü civarında bir araca ateş açılması sonucu Filistinli anne ve baba ile 2 çocuğunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail askeri ve polislerinin "terör faaliyetlerinde" bulunduğu iddia edilen bazı Filistinlileri gözaltına almak için Tamun köyüne gece saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinli anne baba ve 4 çocuğunun içinde bulunduğu aracın "İsrail güçlerine doğru hızlıca geldiği" iddia edilen açıklamada, İsrail güçlerinin araca ateş açtığı ve 4 Filistinliyi katlettikleri itiraf edildi.

Saldırının "ilgili makamlar tarafından incelendiği" aktarıldı.

İsrail güçleri gece, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.