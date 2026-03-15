Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2026 14:25

İsrail'de sirenler çaldı

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'de sirenler çaldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajı gönderilirken, başkent Tel Aviv’in yanı sıra pek çok kentte sirenler çaldı.

İsrail basını, İran’dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından ülkenin merkezinde “büyük Tel Aviv” olarak bilinen Gush Dan bölgesinde bir kişinin, vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Gush Dan bölgesinde bir eve şarapnel parçalarının düştüğünü bildirdi.

İsrail'in merkez ve güney bölgelerini hedef alan son füze saldırısı İran'ın pazar günü gerçekleştirdiği 7’nci misilleme oldu.

ETİKETLER
İran İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
