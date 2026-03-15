İsrail'de sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajı gönderilirken, başkent Tel Aviv’in yanı sıra pek çok kentte sirenler çaldı.

İsrail basını, İran’dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından ülkenin merkezinde “büyük Tel Aviv” olarak bilinen Gush Dan bölgesinde bir kişinin, vücuduna şarapnel isabet etmesi nedeniyle yaralandığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Gush Dan bölgesinde bir eve şarapnel parçalarının düştüğünü bildirdi.

İsrail'in merkez ve güney bölgelerini hedef alan son füze saldırısı İran'ın pazar günü gerçekleştirdiği 7’nci misilleme oldu.