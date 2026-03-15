Dünya
AA 15.03.2026 13:44

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesi ile Tulin, Bılat, Mecdel Silm ve Tayba beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da güneydeki Suluki vadisi ile Kabriha, Tulin, Tayba, Debin, Ayta Şaab ve Ramiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 7 mahalle için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Sıradaki Haber
ABD Donanmasına ait "USS Nimitz" uçak gemisinin görev süresi yaklaşık 1 yıl uzatıldı
SON HABERLER
15:31
Türkiye’den İslamofobiye karşı uluslararası iş birliği vurgusu
15:16
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
15:26
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli anne, baba ve iki çocuğu katlettiğini itiraf etti
14:55
Kazakistan, yeni anayasa için sandık başında
14:56
Şırnak-Hakkari yolunda çığ: 40 yolcu mahsur kaldı
14:36
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü
