Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2026 12:55

Kuzey Kore'de uzun menzilli topçu tatbikatı

Kuzey Kore'nin batısında uzun menzilli topçu tatbikatı düzenlendi. Ülke lideri Kim Jong-un, tatbikatı yerinde izledi.

[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, dün düzenlenen tatbikatta 12 adet 600 milimetre kalibreli ultra-hassas çok namlulu roketatar ile 2 topçu taburu görev aldı.

Tatbikatı yerinde takip eden lider Kim, burada yaptığı açıklamada, denemenin "420 kilometrelik menzil içindeki düşman güçleri üzerinde caydırıcı etki oluşturmayı ve taktik nükleer silahların yıkıcı gücünü göstermeyi hedeflediğini" söyledi.

Kim, ordunun farklı seviyelerdeki tüm birimlerinin gerçek savaş koşullarını simüle eden yüksek yoğunluklu tatbikatlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, tüm provokasyonlara karşı tam hazırlıklı olunmasını istedi.

Güney Kore ve Japonya dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim, 19 Şubat'ta, 600 milimetre kalibreli yeni çok namlulu roketatar sistemini "dünyadaki en güçlü hedef odaklı saldırı aracı" olarak nitelendirmişti.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İran: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılıyor
13:49
Antalya'da rüşvet davası yarın başlıyor
13:43
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören Ulu Cami yeniden ibadete açılıyor
13:15
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
13:17
ABD Donanmasına ait "USS Nimitz" uçak gemisinin görev süresi yaklaşık 1 yıl uzatıldı
13:08
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Elazığ'da gençlerden iftar dayanışması
Elazığ'da gençlerden iftar dayanışması
FOTO FOKUS
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
Aşırı kilo en çok kalbi etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ