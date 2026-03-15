Dünya
AA 15.03.2026 09:25

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: 5 İHA düşürüldü

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin son 24 saat içinde "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, İHA'ların düşürüldüğü bölgeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına işaret edilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordu, polis ve itfaiye ile iş birliği içinde hareket eden güçlerin, ülkenin "güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü tehdide karşı koymaya tamamen hazır olduğu" vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

