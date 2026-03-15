AA 15.03.2026 10:28

BAE, İran'ın füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, balistik füze ve İHA’ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu vurgulandı.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sıradaki Haber
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: 5 İHA düşürüldü
SON HABERLER
11:01
Ulusal Staj Programı'na başvurular uzatıldı
10:38
Karadeniz'in zorlu yollarında yerli taksi: Togg
10:24
Trakya’nın en yaşlı ili Edirne
10:32
Adana'da kamyondan 4,1 milyon kaçak makaron çıktı
09:28
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: 5 İHA düşürüldü
08:06
Katil İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
