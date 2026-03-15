AA 15.03.2026 11:58

İran: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi.

El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İsrail'e karşı savaşı ve mevcut durumu değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Arakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Arakçi, şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen "Lucas" adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

Arakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.

İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

