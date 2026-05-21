Gündem
TRT Haber 21.05.2026 23:33

İletişim Başkanı Duran: Aktivistlerin gördüğü muamele yeni bir utanç vesikası

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık ve aktivistlerin gördüğü muamele, İsrail hükümetinin insanlık değerlerini hiçe sayan karanlık siciline eklenmiş yeni bir utanç vesikasıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde dönmesinin, insanlık vicdanı adına verilen mücadelenin önemli bir merhalesi olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık ve aktivistlerin gördüğü muamele, İsrail hükümetinin insanlık değerlerini hiçe sayan karanlık siciline eklenmiş yeni bir utanç vesikasıdır. Buna rağmen farklı ülkelerden bir araya gelen aktivistlerin, Gazze'de yaşanan ağır insani dramı dünyaya duyurma çabası, vicdanın, dayanışmanın ve insanlık onurunun hala ayakta olduğunu göstermiştir.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar ve devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu güçlü irade, vatandaşlarımızın güvenli şekilde yurda dönüşünde belirleyici rol oynamıştır. Yaralanan tüm gönüllülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Filistin halkının yanında duran, zulme karşı onurlu bir duruş sergileyen herkesi saygıyla selamlıyorum."

Burhanettin Duran Gazze İsrail
