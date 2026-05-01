Dünya
AA 22.05.2026 00:00

Trump: Polonya'ya ilave 5 bin asker gönderiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak, bu ülkeye ilave 5 bin asker göndermeye karar verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Polonya'ya ilave asker konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Polonya'da kendisinin de destek verdiği Cumhurbaşkanı Nawrocki ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, söz konusu ilişkiler ışığında bu ülkeye ilave 5 bin asker göndereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." demişti.
 

