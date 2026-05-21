Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu yıl beşinci kez 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutladığımız Türk Mutfağı Haftası açılış programında, büyükelçilerimiz, değerli eşleri ve Türk Mutfağı’na gönül veren kıymetli isimlerle buluşmaktan memnuniyet duydum.

Türk Mutfağı, Anadolu’nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir.

Bize düşen görev, ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp, “anlam, kültür ve değer mutfağı” olarak dünyada hak ettiği konuma taşımaktır.

El birliğiyle mutfağımızın atıksız, israfsız, sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve her beslenme tercihine cevap verebilen yönlerini ön plana çıkaralım.

En mühimi de büyükannelerimizin tariflerine, mutfak sırlarına, sayfaları sararmış tarif defterlerine sahip çıkalım.

Çünkü tüm bunlar, bizim büyük hikâyemiz.

Türk Mutfağı Haftası’nı kutluyor, sofralarımızın bereketinin, muhabbetimizin ve birliğimizin daim olmasını diliyorum.

Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."