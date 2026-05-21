Dünya
AA 21.05.2026 22:19

ABD, Ebola salgını nedeniyle ülkeye girişlerde denetimi artıracak

ABD, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı "acil durumu" ilan etmesinin ardından, bu ülkelerden ve Güney Sudan'da bulunup ABD'ye gelenler için denetimleri artıracağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, DSÖ'nün "acil durum" ilanının ardından ülkeye girişlerde alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'ye vardıkları tarihten önceki 21 günde KDC, Uganda ve Güney Sudan'da bulunan herkesin ülkeye başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan giriş yapacağı belirtildi.

Bu kişilere Ebola salgını nedeniyle havalimanında gelişmiş halk sağlığı taraması uygulanacağı aktarılan açıklamada, uçuş değişiklikleri veya iptalleri yapılabileceği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u geçti: Ebola neden hızlı yayılıyor?
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden görüldü

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

ABD Afrika Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebola Virüs
