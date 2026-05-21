El Nino güçleniyor: 2026 yılı kasırga sezonu ortalamanın altında kalacak

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2026 yılı Atlantik kasırga sezonuna ilişkin ilk tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bu yıl sezonun ortalamanın altında bir hareketlilikle geride kalma ihtimali yüzde 55 olarak açıklandı.

Olağan bir sezonda ortalama 14 fırtına ve 7 kasırga meydana gelirken, bu yıl en fazla 14 fırtına oluşması ve bunlardan yalnızca 3 ila 6’sının kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu kasırgalardan en fazla 3 tanesinin kategori 3 ve üzeri güce ulaşan "büyük kasırga" sınıfına yükseleceğini tahmin ediyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi tarafından nisan ayında yayımlanan bir diğer bağımsız rapor da bu verileri destekleyerek 2026'nın sakin bir yıl olacağına işaret ediyor.

Sıcak okyanus suları ile El Nino'nun savaşı

Bu yılki tahminlerin arkasında birbirine zıt iki büyük doğal güç yer alıyor. Atlas Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden yüksek olması, kasırgaları besleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak terazinin diğer kefesinde yer alan ve giderek güçlenen El Nino iklim olayı, bu hareketliliği baskılayacak güçte görünüyor.

El Nino, rüzgar koridorlarının yönünü değiştirerek Karayipler ve Atlantik üzerinde dikey rüzgar kesilmelerine yol açıyor. Atmosferin üst katmanlarındaki bu sert rüzgarlar, oluşmaya çalışan fırtına bulutlarını adeta parçalayarak devasa kasırgalara dönüşmelerini engelliyor. Yapılan bilgisayar modellemeleri, El Nino faktörünün okyanus sıcaklığından daha baskın geleceğini gösteriyor.

Yıkım için tek bir kasırga yetebilir

Sezonun ortalamanın altında tahmin edilmesi, tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Meteoroloji uzmanları, en sakin dönemlerde bile tek bir büyük kasırganın kıyı şeritlerinde felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

NOAA Ulusal Hava Durumu Servisi Direktörü Ken Graham, El Nino'nun baskılayıcı rolüne rağmen her sezonun kendi içinde belirsizlikler barındırdığını hatırlatarak, kötü bir sezon yaşanması için tek bir fırtınanın bile yeterli olduğunu vurguluyor.

Geçtiğimiz 2025 sezonunda tahmin edilenden daha az sayıda fırtına oluşsa da ortaya çıkan sistemler oldukça yıkıcı olmuş, özellikle Kategori 5 seviyesindeki Melissa Kasırgası Jamaika ve Küba'da milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı. Bu nedenle uzmanlar, sayısal tahminler düşük olsa da kıyı bölgelerindeki hazırlıkların gevşetilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.