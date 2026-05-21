AA 21.05.2026 18:52

BM: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla gecikmemesi gerektiğini vurgulayarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun giderek daha da tehlikeli hale geldiği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, "Gazze Barış Kurulu" çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda ilk sözü alan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor." dedi.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını söyledi.

Alakbarov, ateşkesle ortaya çıkan Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla ertelenemeyeceğini belirterek, Gazze halkının yaşam gerçekliğinin "derin bir belirsizlik" içinde olduğunu vurguladı.

"İsrail saldırıları neredeyse her gün devam etmekte ve onlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır." diyen Alakbarov, İsrail'in, ateşkesin ardından oluşturulan sözde "Sarı Hat" ile Gazze'nin yüzde 52'sini işgal ederken halihazırda bunu yüzde 60'a çıkardığının altını çizdi.

Alakbarov, İsrail'in insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının da devam ettiğine dikkati çekerek "Gazze'de insani koşullar son derece kötü ve nüfus günlük yardım teslimatına bağımlı." ifadesini kullandı.

Filistinliler için tahmin edilen gerekli insani yardım miktarının 4,6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Alakbarov, ancak bu konudaki finansmanın son derece kısıtlı olduğunu, planda yalnızca 540 milyon dolar bulunduğunu kaydetti.

Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria genelinde, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının sıklığı ve şiddetinin 2026'da önemli ölçüde arttığını vurgulayarak "Yaklaşık 220 Filistin yerleşim birimi saldırılara maruz kaldı ve bu saldırılar giderek tüm toplulukların yerinden edilmesine yol açmaktadır." dedi.

Mevcut endişe verici eğilimlerin ve bunların Filistinliler, İsrailliler ve tüm bölge için vahim sonuçlarının görmezden gelinemeyeceğini belirten Alakbarov, "Bu tehlikeli dinamikleri tersine çevirmek için acil adımlar atmanın tam zamanı." diye konuştu.

Alakbarov, "Tarafları, iki devletli çözüm bağlamında, işgale ve çatışmaya son verecek bir yola acilen geri döndürmek için çalışmalıyız. BM, bu hedefe ulaşmada Filistinlileri ve İsraillileri desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

