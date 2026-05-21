Air France ve Airbus ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu

Fransa tarihinin en büyük havacılık facialarından biri olan AF447 sefer sayılı uçuşa dair yürütülen 17 yıllık hukuk mücadelesinde tarihi bir viraj dönüldü. Paris'teki istinaf mahkemesi, alt mahkemenin daha önce verdiği beraat kararını bozarak, Fransız havacılık devleri Air France ve Airbus’ı kazada kusurlu buldu.

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda her iki şirkete de kurumsal taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan uygulanabilecek en üst sınır olan 225 bin euro para cezası verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, bu sembolik cezanın miktarından ziyade, şirketlerin suçluluğunun tescillenmesini büyük bir adalet zaferi olarak nitelendirdi.

Kaza neden olmuştu?

Rio de Janeiro'dan Paris'e doğru yol alan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 1 Haziran 2009'da okyanus üzerinde patlayan şiddetli bir fırtına sırasında radardan kaybolmuş ve uçağın kara kutularına ancak iki yıl süren derin deniz aramaları sonucunda ulaşılabilmişti.

2012 yılında tamamlanan resmi kaza raporu, uçaktaki hız sensörlerinin buz tutmasıyla başlayan teknik arızayı pilotların doğru yönetemediğini ve uçağın bu nedenle havada tutunamayarak çakıldığını ortaya koymuştu. Ancak savcılık, davanın seyrini pilotaj hatasından öteye taşıyarak şirketlerin ihmallerine odaklandı.

Yapılan yargılamada, Airbus’ın teknik sorunları gidermede geç kaldığı, Air France’ın ise pilotlarına bu tür acil durumlar için yeterli eğitimi vermediği sonucuna varıldı.

Yüksek mahkemeye taşınıyor

Fransız hukuk sistemine göre istinaf aşamasında tüm delillerin sıfırdan incelendiği sekiz haftalık yoğun bir duruşma süreci geride kaldı. Şirketlerin ticari gelirlerine kıyasla oldukça küçük kalan bu cezaların ardından, hem Airbus hem de Air France cephesinin karara itiraz ederek davayı ülkenin en yüksek yargı merciine taşımaya hazırlandığı belirtiliyor.

Hukuk uzmanları, davanın yüksek mahkemeye taşınması durumunda sürecin yıllarca daha uzayabileceğini ve 33 farklı ülkeden kurbanların aileleri için adalet arayışının bir süre daha hukuki teknik detaylar üzerinden devam edeceğini öngörüyor.