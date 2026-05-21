Dünya
CNN International 21.05.2026 17:27

Everest'in zirvesine tek günde rekor sayıda dağcı ulaştı

Nepal'de elverişli hava koşullarını fırsat bilen yüzlerce dağcının aynı anda harekete geçmesiyle, Everest Dağı'nın güney rotasında bir günde zirveye ulaşan kişi sayısında tarihi bir rekor kırıldı.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı, dağcılık tarihinde benzeri görülmemiş bir yoğunluğa sahne oldu. Nepal Dağcılık Acenteleri Birliği yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, çarşamba günü tam 274 dağcı aynı anda Everest'in zirvesine çıkmayı başardı.

Bu sayı, dağın güney yamacından tek bir günde zirveye ulaşan en yüksek insan sayısı olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor, 223 dağcının zirve yaptığı 22 Mayıs 2019 tarihinde kırılmıştı.

Çin'in bu yıl Tibet tarafındaki kuzey rotası için hiç tırmanış izni vermemesi de tüm yoğunluğun Nepal tarafındaki güney rotasında toplanmasına neden oldu.

Birçok neden etkili oldu

Yetkililer, bu rekorun arkasında iki ana etkenin olduğunu belirtiyor. İlki, dağda bir süredir etkili olan sert rüzgarların yerini tırmanışa uygun mükemmel bir hava dalgasına bırakması oldu.

İkinci ve en önemli etken ise zirve yolunda haftalardır yaşanan tıkanıklık nedeniyle yüzlerce dağcının kamp alanlarında birikmesiydi.

Bu sezon, güney rotası üzerindeki buzul bloklarının yolu kapatması yüzünden dağcılar uzun süre tırmanışa geçememişti.

"Buzul doktorları" olarak bilinen özel yerel ekiplerin haftalar süren çalışmaları sonucu yol ancak 13 Mayıs'ta açılabildi. Yolun açılmasıyla birlikte, yaklaşan yeni fırtına öncesi daralan zamanı kaçırmak istemeyen dağcılar aynı anda zirveye doğru hücum etti.

Ölüm bölgesinde aşırı yoğunluk endişesi

Everest'te her yıl mayıs ayının ortasından sonuna kadar olan dönem, kış rüzgarlarının hafiflemesiyle tırmanış için en uygun zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Ancak Nepal hükümetinin bu yıl 500'e yakın tırmanış izni vermiş olması, zaten dar olan bu zaman penceresinde dağdaki aşırı yığılma sorununu yeniden gündeme getirdi.

Dağcıların "ölüm bölgesi" olarak adlandırdığı dik ve tehlikeli yamaçlarda yüzlerce insanın kuyruk oluşturması, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ilerleyen günlerde hava şartlarının yeniden kötüleşeceğini öngördükleri için tırmanışçıların bu kısa süreli hava boşluğunu değerlendirmek adına büyük riskler aldığını ifade ediyor.

