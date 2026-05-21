Dünya
AA 21.05.2026 15:25

Japonya artan saldırılar sonrası ayı sayısını araştıracak

Japonya'da son dönemde ülkede giderek artan ayı saldırılarının ardından dağlık bölgelere kurulacak kameralarla ayıların sayısı araştırılacak.

Kyodo News ajansının Japonya Çevre Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede insanlara yönelik ayı saldırılarının ardından yeni önlemler alınacak.

Bu kapsamda, Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde dağlık bölgelere ayı popülasyonunu araştırmak amacıyla haziran ayında yaklaşık 800 kamera yerleştirilecek.

Japonya'da mart ayına kadar son bir yılda ayı saldırıları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişi sayısı rekor seviyeye ulaşarak 238 oldu.

Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı ve Hokkaido'da yaklaşık 11 bin 600 boz ayı olduğu tahmin ediliyor.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

Sıradaki Haber
