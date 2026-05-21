Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2026 14:43

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 775'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 775'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 775'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 27 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 883 kişi öldürüldü, 2 bin 648 kişi yaralandı, enkaz altında ise 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 775'e, yaralı sayısının da 172 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Polonya, İsrailli bakan Ben-Gvir'e giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'ye geliyor
14:57
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
14:24
Polonya, İsrailli bakan Ben-Gvir'e giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor
14:32
İngiltere, İsrail’in Londra Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı
14:09
Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
14:08
AB, hantavirüse karşı aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyor
Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tamamen doldu
Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tamamen doldu
FOTO FOKUS
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ