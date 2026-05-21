Dünya
AA 21.05.2026 13:39

Fransa'da yerel seçimlere müdahale şüphesiyle İsrailli firma hakkında yasal süreç başlatıldı

Fransız hükümeti, mart ayında düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle İsrailli BlackCore firması hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Laurent Nunez, dün Ulusal Meclisteki oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Nunez, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların basına yansıdığı İsrailli BlackCore firması hakkında açıklama yaptı.

Hükümetin tam bir şeffaflık içinde konuya yaklaştığını savunan Bakan Nunez, iddialar üzerine İsrailli firma hakkında yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca Nunez, çevrim içi dezenformasyonla mücadele eden hükümete bağlı resmi Viginum kurumunun konuya ilişkin raporunun da kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Fransız muhalif siyasetçiler, İsrailli firmanın seçimlere müdahalesine tepki göstermişti

LFI Milletvekili Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boyun Eğmeyen (Fransa) adaylarını karalamak için uydurma bilgiler yayarak İsrailli firma BlackCore'un Fransız seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını" belirtmiş ve hakkında kampanya yürütülen LFI Milletvekilleri François Piquemal, Sebastien Delogu ve David Guiraud'yu desteklediğini vurgulamıştı.

LFI Milletvekili Sophia Chikirou ise paylaşımında İsrailli firma BlackCore'un sahte haber yapması ve karalama kampanyası yürütmesinin "sürpriz" olmadığını kaydederek, belediye seçimlerine dış müdahaleyi eleştirmişti.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde LFI Partisinin Toulouse kentindeki belediye başkan adayı Piquemal, seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

François Piquemal, Toulouse'daki yerel seçimlerin dış müdahalelerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmek için idari mahkemeye başvurduğunu 28 Mart'ta duyurmuştu.

