AA 21.05.2026 14:06

AB, hantavirüse karşı aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, hantavirüs vakalarının şu aşamada geniş çaplı bir salgının başlangıcına işaret etmediğini ancak AB'de aşı ve tedavi geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tzitzikostas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınına ilişkin AB'nin müdahalesini değerlendirdi.

Şu ana kadar 11 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 9’unun Andes hantavirüsü olarak laboratuvar testleriyle doğrulandığını belirten Tzitzikostas, salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tzitzikostas, tüm şüpheli ve doğrulanmış vakaların sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini ifade ederek, "Şu aşamada daha geniş çaplı bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair herhangi bir işaret yok." dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC), Avrupa’daki genel nüfus için riski "çok düşük" olarak değerlendirdiğini kaydeden Tzitzikostas, AB sağlık ve sivil koruma mekanizmalarının hızlı biçimde devreye sokulduğunu anlattı.

Tzitzikostas, İspanya’nın yardım talebi üzerine 6 Mayıs’ta AB Sivil Koruma Mekanizması’nın aktive edildiğini belirterek, Tenerife Adası'ndan Avrupa’daki hastanelere 70’ten fazla yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini, bunların 40’tan fazlasının AB vatandaşı olduğunu ifade etti.

Virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulunan Tzitzikostas, Avrupa Komisyonu’nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ECDC ve üye ülkelerle yakın temas halinde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Tzitzikostas, AB’de hantavirüslere karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirterek, "Hantavirüslere karşı umut vadeden aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyoruz." diye konuştu.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

