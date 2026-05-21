Ekonomi
AA 21.05.2026 13:51

Nissibi Köprüsü ile 5,9 milyar liralık tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nissibi Köprüsü'nü 11 yılda 6,9 milyon aracın kullandığını ve bu dönemde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Uraloğlu, "Doğu'nun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 11. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşların hizmetine 21 Mayıs 2015 tarihinde sunulan köprünün Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü'yle kesintisiz hale getirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprüyle seyahat süresinin feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı. Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa kara yolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere toplam 610 metre uzunluğundaki köprü, 24,5 metre genişliğinde ve 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir."

