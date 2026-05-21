Ekonomi
AA 21.05.2026 13:43

TPAO'dan yerli rod pompası üretimi için AR-GE çağrısı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol üretiminde kullanılan yer altı üretim rod pompalarının yerli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla özel sektöre yönelik AR-GE proje çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Yer Altı Üretim Rod Pompası (Sucker Rod Pump) Yerlileştirme AR-GE Projesi" kapsamında TPAO'nun arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurt dışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile AR-GE çalışmaları gerçekleştirilecek.

Projeyle, TPAO'nun üretim faaliyetlerinde kullanılan rod pompa ürünlerinin yerli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında teknik şartnamede belirtilen iki farklı kuyu tipi için 5'er set olmak üzere toplam 10 set rod pompası prototipi üretilecek.

Başvurular, 17 Temmuz saat 17.00'ye kadar TPAO Genel Müdürlüğüne yapılabilecek.

Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tamamen doldu
EFES-2026'da seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı
