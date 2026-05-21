İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacak

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştirecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracaklarını belirtti.
Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceklerini aktaran Işıkhan, "Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
May 21, 2026