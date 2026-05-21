Ekonomi
TRT Haber 21.05.2026 11:03

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ile yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacak
[Fotoğraf: Getty Images]

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştirecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceklerini aktaran Işıkhan, "Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan
