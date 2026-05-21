Gazze'de çocuklar bu bayrama da buruk girecek

İsrail, 2 yıl boyunca karadan, havadan ve denizden düzenlediği saldırılarla Gazze'de neredeyse taş üstünde taş bırakmadı. Altyapı ve üstyapı tarumar edildi, on binlerce insan hayattan koparıldı, sağlık, eğitim, tarım, çevre dahil tüm sistemler çökme noktasına geldi.

Yaklaşık 7,5 ay önce varılan ateşkese rağmen abluka devam ettiği için de insanlar "ölmeyecek kadar" yaşamaya mahkum edildi.

Bu kaotik ve trajik ortamda Gazzeliler ve özellikle de çocuklar 3 yıldır bayramları buruk bir sevinçle karşılıyor.

Çocuklar için bayram; yeni giysiler, şeker ve çikolata, kurban kesimi ile park ve bahçelerde hoş vakit geçirme gibi anlamlar taşırken Gazze'de farklı anlamlara geliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Gazze'de çadırlarda ve insani yardımlara muhtaç bir halde yaşayan çocuklar, geçirecekleri mutlu bayramların sadece hayalini kurabiliyor.

Çocuklar 3 yıldır bayrama hasret kaldı

Geçmişte spor aktivitelerine ev sahipliği yapan ancak 2 yıl süren saldırıların ardından barınma merkezine dönüşen Gazze kentindeki Yermuk Stadı'nda çadırlarda yaşayan çocuklar, eski bayramlara duydukları özlemi dile getirdi.

Statta, su, elektrik ve kanalizasyon hizmetleri olmadan yaşamını sürdürmeye çalışan çocuklar, bayram hazırlığı yapacakları ve oyun oynayacakları yerde su ve yiyecek bulma, bulaşık yıkama gibi işlerde büyüklerine yardım ediyor.

Ailesiyle Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden Yermuk Stadı'na göç eden 10 yaşındaki Elin Eş-Şiva, küçük yaşına rağmen "çadırda" pek çok işe koşuyor. Şiva, tüm bu olumsuz koşullara rağmen yaklaşan Kurban Bayramı için hayaller kuruyor.

"Savaş öncesinde bayramlarımız çok güzeldi. Bayramlık kıyafet alırdık, çikolata alırdık, kurban keserdik, anne ve babamla dışarı çıkardık." diyen Şiva, dünyadaki tüm çocuklar gibi bayramı doyasıya yaşamak istediğini dile getirdi.

"Biri bana bayramlık alsın istiyorum"

Statta maçın izlendiği tribünlerde ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Ritaç Şelha da eskiden bayramlık ve oyuncak alarak hazırlık yaptıkları güzel bayramları özlemle yad etti.

Ramazan Bayramı'nda bayramlık alamadıklarını anımsatan Şelha, Kurban Bayramı'nda bayramlık alma temennisinde bulundu.

Babası bacağından yaralandığı ve aileyi geçindirecek kimse olmadığı için büyük zorluklar yaşadıklarını ve bayram sevincini yaşayamadıklarını anlatan Şelha, "Evimiz gitti, hep hayalini kurduğum kıyafet dolabım gitti. Babam yaralı. Gördüğünüz gibi bizi zar zor giydiriyor. Oynamak istiyorum. Biri bana bayramlık alsın istiyorum." dedi.

Yaralı bir babanın acizliği

Ritac'ın babası Hamis Şelha ise 4 katlı bir binada mutlu bir hayat sürerlerken İsrail'in saldırılarıyla stat tribünlerinde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı.

Sol bacağında fiksatör bulunduğu için yüksek olan tribün basamaklarını inip çıkmakta çok zorlandığını söyleyen baba Şelha, merdivenlerde ailecek yemek yemenin bile mümkün olmadığını ifade etti.

Saldırılarda 2 kardeşini, babasını, amcalarını ve yeğenlerini kaybettiğini aktaran Hamis Şelha, "8 çocuğum var. Ben de yaralıyım. Bayram geliyor ve onların hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorum. Stada gelen yardımlarla geçiniyoruz. Çocuklar mutlu olmak istiyor." diyerek bir babanın yaşayabileceği en büyük acizliği gözler önüne serdi.