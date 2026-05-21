Dünya
AA 21.05.2026 10:36

Pakistan'dan ara buluculuk misyonuyla İran'a ziyaret

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Pakistan'dan ara buluculuk misyonuyla İran'a ziyaret

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre Munir, İran ile ABD arasındaki ara buluculuk rolü kapsamında devam eden görüşmeler için bugün başkent Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacak.

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin ara bulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi dün Tahran'da temaslarda bulunmuştu.

Nakvi bir hafta içinde ikinci kez ziyaret ettiği Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve mevkidaşı İskender Mumini ile görüşmüştü.

Nakvi, Arakçi ile de görüştü

Öte yandan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,  Arakçi ile Nakvi Tahran’da bir araya geldi.

Pakistan’ın ara buluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinde mesaj alışverişini için Tahran’da bulunan Nakvi’nin görüşmesinin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli bakan Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi
